Тбилиси, , 15:07 — REGNUM Руководство основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) отказывается подписывать соглашение о выходе из политического кризиса, разразившегося в Грузии, так как заботится только о возвращении к власти. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 22 апреля заявил журналистам лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Члены совета ЕНД заявили, что не подпишут соглашение с властями, пока из-под ареста не выпустят председателя партии Нику Мелии. При этом он отказался от предложения выйти под залог, который хотел внести председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Они (члены ЕНД, — прим. ИА REGNUM) жаждут лишь возвращения к власти и больше ничего не хотят. Их не волнуют ни проблемы страны, ни проблемы народа, — отметил Элисашвили. — Вместо того, чтобы подумать о народе, снова проявляют бессмысленное упрямство».

Напомним, лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и части оппозиционных партий 19 апреля подписали предложенное Мишелем соглашение о выходе из политического кризиса. Лидеры партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и Лейбористской партии отказались подписать соглашение.

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