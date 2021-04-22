Цюрих, Швейцария, , 15:03 — REGNUM Во время Олимпийских игр в Токио спортсменам будет запрещено преклонять колено и участвовать в акциях движения Black Lives Matter (BLM). Об этом 22 апреля сообщает Reuters.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам преклонять колено и поднимать кулак в знак солидарности с BLM.

Такое решение было принято на заседании исполкома МОК, которое прошло 21 апреля. Согласно правилу 50 Олимпийской хартии, на олимпийских объектах и площадках не допускаются «никакая демонстрация или политическая, религиозная, расовая пропаганда».

При этом представители США выступали за отмену этого правила, но МОК оставил его в силе.

Спортсмены, которые нарушат запрет, будут подвержены санкциям со стороны МОК.