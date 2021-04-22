Мурманск, , 15:02 — REGNUM Депутаты Мурманской областной думы отчитались о доходах за 2020 год. Наибольший доход задекларировал член «Единой России» Виктор Сайгин — 35,5 млн рублей.

В собственности депутата находится жилой дом площадью 39,8 кв. метров и земельный участок, а также нежилое здание. Кроме того, у парламентария в пользовании находится квартира площадью 58,2 кв. метра.

Супруга Виктора Сайгина за год заработала 371 тысячу рублей, в ее собственности — две квартиры (104,6 и 54,7 кв. м) и автомобиль Toyota Lexus RX 200 Т.

Самый скромный доход задекларировал депутат от ЛДПР Алексей Штырхунов — 1,8 млн рублей. В пользовании у него квартира площадью 50,5 кв. метров.

Общая сумма доходов всех депутатов Мурманской областной думы превысила 131,112 млн рублей.