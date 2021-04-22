Берлин, , 15:04 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen официально представил модернизированный хетчбэк Polo. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый Volkswagen Polo Volkswagen

В новом Polo используются технологии, которые ранее были доступны только в моделях более высоких классов. Например, есть дополнительная вспомогательная система IQ. DRIVE Travel Assist. Она объединяет новый прогнозируемый ACC (адаптивный круиз-контроль) и систему Lane Assist, которая теперь входит в стандартную комплектацию каждого Polo.

Также автопроизводители оснастили машину новыми светодиодными матричными фарами IQ. LIGHT, что является ещё одной технологической «изюминкой» Polo. Эта интерактивная система освещения впервые была использована во внедорожнике Touareg.

Что же касается гаммы двигателей, то она осталась прежней.

Напомним, компания Volkswagen планирует представить электрическую модель ID.4 GTX 28 апреля 2021 года. Ожидается, что два электродвигателя новики суммарно будут выдавать 306 «лошадей».

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