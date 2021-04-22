Москва, , 15:02 — REGNUM В Москве начинается подготовка к параду Победу, в ходе которой вводятся ограничения движения автомобилей, сообщили 22 апреля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Военная техника пройдёт в ночь на 24 апреля от полигона Алабино в Подмосковье до улицы Нижние Мнёвники в Москве. По пути движения колонн перекроют движение, а парковка автомобилей будет запрещена.

«27 и 29 апреля улицы в центре перекроют для репетиции парада Победы. Ограничения будут действовать ещё 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начала наносить временную разметку для военной техники.

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