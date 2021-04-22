Прага, , 15:05 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек попросил у партнёров по НАТО помощи из-за «парализованного чешского посольства» в Москве. Об этом сообщает 22 апреля чешский МИД.

«Глава чешской дипломатии попросил страны — союзники по НАТО оказать практическую помощь парализованному чешскому посольству в Москве», — говорится в сообщении чешского ведомства.

Обращение Кулганека связано с дипломатическим скандалом между Чехией и Россией. Ранее Чехия выслала 18 сотрудников посольства РФ, назвав их «сотрудниками российской разведки». Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов, хотя штат чешского посольства в Москве гораздо меньше, чем штат российской дипмиссии в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулганек назвал «размолвкой» дипломатический конфликт Москвы и Праги.

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