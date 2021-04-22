Москва, , 14:58 — REGNUM Законопроект, уточняющий требования к выгулу собак-проводников, которые сопровождают инвалида по зрению, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Прописывается, что требования к выгулу домашних животных не распространяются на случаи, когда собака-проводник сопровождает инвалида по зрению.

В Госдуме отмечают, что выгул домашнего животного и сопровождение собакой-проводником инвалида по зрению не всегда являются одними и теми же действиями. К тому же собаки — проводники проходят соответствующую подготовку и, как правило, сопровождают своего владельца на поводке, тем самым обеспечивая безопасность граждан, животных, сохранность имущества физических лиц и юридических лиц.

«Благодаря этим поправкам человек с такой «живой тростью» не будет подвергаться административным штрафам», — отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Законопроект внесен в Госдуму Заксобранием Пермского края. Нормы коснутся порядка 100 тыс. человек.

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