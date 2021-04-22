Москва, 22 апреля 2021, 14:58 — REGNUM Прага, прежде всего, должна сама разобраться в событиях, которые произошли в Врбетице в 2014 году, а после этого честно и правдиво рассказать об итогах. Об этом в интервью телеканалу «Москва-24» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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Захарова отметила противоречивость заявлений властей Чехии, как в вопросе ссылки дипломатов, так и в контексте событий 2014 года и обвинений в адрес России.
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Захарова отметила странность в том, что Чехия после семи лет расследования не смогла найти виновных, а за два дня после высылки Вашингтоном российских дипломатов, сразу сумела установить причастность к произошедшему двух граждан России и на этом фоне выслать из страны 18 российских сотрудников посольства.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Прага должна разобраться сама с собой, вспомнить, что есть нормы и практика международных отношений и «вести себя прилично».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб, причастных к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.