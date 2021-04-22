Саратов, , 15:04 — REGNUM В Саратовской области с начала апреля зарегистрировано два случая обращения по поводу укусов клещами, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Нападение клещей произошло в Романовский районе во время посещении лесных массивов и в Саратове при работе на дачном участке.

Природные очаги клещевого боррелиоза зарегистрированы в 22 районах Саратовской области. Присасывание клещей в основном отмечается при пребывании на дачных участках. Среди профессиональных групп наибольшему риску заражения инфекциями, передающимися клещами, подвержены лица, занятые сельскохозяйственной, строительной, геологической, изыскательной, озеленительной деятельностью.

При обнаружении клеща, его необходимо осторожно снять, продезинфицировать место укуса, тщательно вымыть руки, поместить клеща в емкость с крышкой и доставить для исследования в Центр гигиены и эпидемиологии, расположенный в Саратове на улице Вольской.

ИА REGNUM напоминает, в Ленинградской области начался клещевой сезон, пострадали уже 13 человек, однако по сравнению с прошлым годом, когда весна пришла значительно раньше, это немного.

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