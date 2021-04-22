Джакарта, , 14:57 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал индонезийский народ молиться о том, чтобы поиски затонувшей подводной лодки Nanggala-402 прошли гладко, сообщает Kompas.

«Я призываю всё сообщество молиться, чтобы поисково-спасательные работы были проведены успешно и все члены экипажа были в безопасности», — заявил глава государства.

Правительство Индонезии сделало и будет продолжать делать всё возможное, чтобы найти и спасти всех членов экипажа на борту подводной лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поручил командующему ВС страны бросить все силы на поиски подводной лодки.

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