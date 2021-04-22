Кветта, Пакистан, 22 апреля 2021, 14:57 — REGNUM Пакистанское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв на стоянке у гостиницы «Серена» в пакистанском городе Кветта, сообщает 22 апреля BBC.
Представитель террористической организации заявили, что теракт совершил террорист-смертник, использовавший автомобиль со взрывчаткой. Местные СМИ сообщили, что взрыв мог быть направлен на посла Китая в Пакистане Нонг Ронга. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили о китайском дипломате.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в административном центре пакистанской провинции Белуджистан — Кветте прогремел взрыв. В результате теракта погибли пять человек, пострадали — 12.
Отель «Серена» считается самым респектабельным в городе Кветта — здесь останавливаются правительственные делегации и высокопоставленные гости.
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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