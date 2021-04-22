* Талибы — запрещённая в России организация

Кветта, Пакистан, , 14:57 — REGNUM Пакистанское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв на стоянке у гостиницы «Серена» в пакистанском городе Кветта, сообщает 22 апреля BBC.

Представитель террористической организации заявили, что теракт совершил террорист-смертник, использовавший автомобиль со взрывчаткой. Местные СМИ сообщили, что взрыв мог быть направлен на посла Китая в Пакистане Нонг Ронга. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не сообщили о китайском дипломате.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в административном центре пакистанской провинции Белуджистан — Кветте прогремел взрыв. В результате теракта погибли пять человек, пострадали — 12.

Отель «Серена» считается самым респектабельным в городе Кветта — здесь останавливаются правительственные делегации и высокопоставленные гости.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв произошел в гостинице на юго-западе Пакистана