Лондон, , 14:54 — REGNUM Англия может получить часть освободившихся матчей чемпионата Европы по футболу — 2020. Об этом 20 апреля сообщает The Telegraph.

По информации издания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет такое решение в знак благодарности за участие Ассоциации футбола Англии (FA) в борьбе с Европейской Суперлигой.

Отмечается, что роль английской национальной федерации в этом вопросе была оценена как ключевая.

Ранее сообщалось, что из списка городов, которые будут принимать матчи Евро-2020, был исключён испанский Бильбао. Под вопросом также участие Дублина и Мюнхена.

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