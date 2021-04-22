Томск, , 14:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждён 21 случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 31 928. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в областном оперштабе.

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После COVID-19 выздоровели 30 988 жителей региона, в том числе 33 — за сутки.

По данным оперштаба, жертвами коронавирусной инфекции стали ещё четыре человека. Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. За весь период пандемии в Томской области скончались 386 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 21 апреля в регионе было выявлено 29 носителей коронавируса, выздоровели 20 человек.

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