Симферополь, , 14:53 — REGNUM НАТО существенно нарастило военную активность вблизи южных границ России. Об этом 22 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки», — сказал Шойгу на совещании в Крыму.

Министр обороны подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает переброску войск НАТО в район предстоящих учений Defender Europe 2021.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в начале апреля в интервью российскому изданию отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном достигли самого низкого уровня со времён окончания холодной войны.

Он рассказал, что в Кремле всё же надеются на наличие здравого смысла в администрации Белого дома и на то, что взаимные претензии будут решены во время предметного российско-американского диалога.