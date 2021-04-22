Новосибирск, , 14:51 — REGNUM Ряд дошкольных образовательных организаций города Новосибирска сегодня, 22 апреля, получили анонимные сообщения о минировании. Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) в настоящее время проводит проверку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — уточнили в АТК. — Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению распространителей информации».

Новосибирцев попросили сохранять спокойствие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские школы накануне, 21 апреля, были эвакуированы из-за сообщений о минировании.

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