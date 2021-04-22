Пекин, , 14:54 — REGNUM По состоянию на 21 апреля суммарное количество прошедших вакцинацию жителей Китая превысило 204,1 млн. Об этом 22 апреля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«По состоянию на 21 апреля 2021 года 31 <…> сделано в общей сложности 204,19 миллионов прививок COVID-19», — говорится в сообщении.

Отметим, на сегодняшний день в Китае выявлено в общей сложности 90 547 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 22 — за последние 24 часа.