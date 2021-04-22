Уфа, 22 апреля 2021, 14:52 — REGNUM Композитор Муфтадин Гилязев ушел из жизни в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба министерства культуры республики.
Сообщается, что заслуженный работник культуры Башкирской АССР Муфтадин Мугавиевич Гилязев ушел из жизни 22 апреля: профессиональное искусство, культура Башкортостана понесли тяжелую утрату.
Сотрудники министерства культуры региона принесли свои соболезнования близким и родным композитора.
Отмечается, что композитор является автором более 300 романсов и песен. Его произведения вошли в золотой фонд Татарской и Башкирской культуры.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 72-м году жизни скончался народный артист Башкирии Валерий Гриньков.