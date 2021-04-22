Уфа, , 14:52 — REGNUM Композитор Муфтадин Гилязев ушел из жизни в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Сообщается, что заслуженный работник культуры Башкирской АССР Муфтадин Мугавиевич Гилязев ушел из жизни 22 апреля: профессиональное искусство, культура Башкортостана понесли тяжелую утрату.

Сотрудники министерства культуры региона принесли свои соболезнования близким и родным композитора.

«Гилязев Муфтадин Мугавиевич родился 1 июля 1938 года в с. Нижнеаташево Дюртюлинского района. В 1964 году окончил Московский народный университет. С 1958 года работал баянистом-аккомпаниатором Кушнаренковского, с 1966 — Чекмагушевского, с 1975 — Илишевского районных Домов культуры, в 1976—1999 годах являлся художественным руководителем Дома техники г. Дюртюли», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что композитор является автором более 300 романсов и песен. Его произведения вошли в золотой фонд Татарской и Башкирской культуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 72-м году жизни скончался народный артист Башкирии Валерий Гриньков.