Москва, , 14:50 — REGNUM Ключевой момент в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — это очень сильный региональный блок, самостоятельный, ярко выраженный, зафиксированный, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента региональных программа ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Президент озвучил очень много мер поддержки регионам. Это пролонгация долгов, замещение кредитных долгов кредитными, инфраструктурные кредиты. Всё это очень важные вещи.

Послание было очень социальным, как и прошлогоднее. С точки зрения жизни обычного человека, ключевым моментом было то в центре был поставлен человек. Недаром накануне проводился президиум Госсовета и заседание АСИ, где собственно термины человекоцентричность и клентоориентированность и были введены.

Очень впечатлили амбициозные сроки, которые обозначил президент по переводу всех муниципальных услуг в электронный вид, которые должны работать 24 на 7 с формате одного окна к 2022 году.

Это означает, что уже меньше, чем через года все граждане, находясь, где им удобно, и незамедлительно в режиме онлайн получат от государства ту опцию, которую они хотели бы получить. Это суперсильная демонстрация заботы, защиты людей, функция социальной терапевтии.

И, конечно, во главе угла остались те категории граждан, которые были определены в 2020 году. — семьи, материнство, детство и отдельные наиболее нуждающиеся социальные группы.

То есть президент напомнил о прошлогодних мерах поддержки и предложил новые. Это мощные с точки зрения поддержки — единовременные выплаты на школьников, выплата в отпуске по уходу ребенком до семи лет и др. Это очень важно.

И всё-таки для меня отличительная особенность послания-2021 — это ярко выраженный региональный блок. В 2020 году он не был, отдельным, то есть регионы упоминались, но небольшим блоком.

В нынешнем послании регионам уделено особое внимание. Думаю, что этому поспособствовала пандемия. Потому что в пандемию говорили, что центр принятия решений сильно сдвинулся в сторону регионов.

Все меры поддержки в сфере здравоохранения, высшего образования, обновление ФАПов, обновление парка машин скорой помощи, увеличение количества бюджетных мест в вузах, особенно в разрезе регионов. Это всё очень мощные меры поддержки регионов», — высказала свое мнение Дарья Кислицына.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с 17-м ежегодным посланием Федеральному собранию. 90% времени глава государства посвятил социальным вопросам.

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