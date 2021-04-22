Москва, , 14:50 — REGNUM В столичном районе Некрасовка построено 1693 квартиры для москвичей-очередников и детей-сирот. Об этом 22 апреля сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Причем новая недвижимость полностью готова к проживанию: в помещениях уже есть обои, ламинат, плитка, необходимый набор сантехники, мойка на кухне и электрическая плита. Всего в рамках адресной инвестиционной программы в этом районе города построено 13 многоквартирных домов на 2,7 тыс. квартир. Столичные власти уже приняли свыше трети от общего объема жилья, предназначенного для очередников и сирот. Полностью эту работу планируется завершить в июне 2021 года.

«Многоквартирные дома уже введены в эксплуатацию. Сейчас сотрудники Департамента городского имущества, казенного предприятия «Управление гражданского строительства» и компании-подрядчика проводят техническую приемку помещений. Они оценивают качество отделки и отсутствие дефектов, а также соответствие заявленным параметрам», — сообщил вице-мэр.

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