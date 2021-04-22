Барселона, Испания, , 14:48 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Испании Альбертом Рамосом-Виньоласом в матче третьего круга турнира в Барселоне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 28 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, одна ошибка на подаче и 2 из 6 брейков.

В четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с победителем матча между итальянским теннисистом Янником Синнером и представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом.

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