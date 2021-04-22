Калуга, , 16:02 — REGNUM Жители Калужской области, пострадавшие в период пандемии новой коронавирусной инфекции и нуждающиеся в изменении кредитных условий, по-прежнему могут обратиться за реструктуризации своих кредитов. Меры поддержки заемщиков, пострадавших от CОVID-19, продлены до 1 июля 2021 года. Об этом 22 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

За период пандемии с 20 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года калужские банки реструктурировали гражданам порядка 12 тысяч кредитов на общую сумму 4,5 млрд рублей. На 1 марта 2021 года качество розничных кредитов в Калужской области остается лучше, чем в целом по России — доля просроченной задолженности составляет 4,3%. Наблюдается хорошая платежная дисциплина ипотечных заемщиков — доля тех, кто своевременно обслуживает ипотеку, составляет 99,1%. Население региона подходит к принятию решения о получении ипотечного кредита взвешенно, внимательно анализируя свои финансовые возможности в долгосрочной перспективе.

«Если вы понимаете, что не способны погашать кредит, как прежде, не бойтесь обратиться в банк. Лучше всего сразу связаться с банком, рассказать о необходимости оформления реструктуризации кредита. Разумеется, нужно будет подтвердить документально, что проблема действительно имеет место, например, предоставить справки, свидетельствующие о падении доходов. Следует отметить, что программы реструктуризации банков и нормы закона об ипотечных каникулах действуют в настоящее время и вне зависимости от эпидемиологической обстановки. Ипотечные заемщики при возникновении сложной жизненной ситуации могут воспользоваться ипотечными каникулами, если они еще по данному кредиту их не оформляли. Норма действует с 2019 года», — сказала Ирина Карлаш.

Реструктуризация позволяет изменить суммы платежей по кредиту или даты их внесения так, чтобы заёмщику при ухудшении его материального положения было возможно вовремя и в полной мере исполнять свои кредитные обязательства.

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