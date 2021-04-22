Саратов, , 15:03 — REGNUM В Саратовской области из-за ухудшения погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

По данным метеослужб, ночью и утром 23 апреля местами по области и в Саратове ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Температура воздуха в пятницу ночью составит не выше +4 градусов, днем — около +15. В течение дня возможен небольшой кратковременный дождь. Осадки в регионе не исключены также в выходные дни.

ИА REGNUM напоминает, теплая без осадков погода, при которой температура воздуха будет выше климатической нормы, вернется в столицу России 3 мая, в понедельник.

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