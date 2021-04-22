Токио, , 14:47 — REGNUM Известный мангака Хиро Машима работает над мобильной игрой Gate of Nightmares совместно с компанией Square Enix. Об этом 22 апреля сообщает издание Kotaku.

Машима придумал для игры дизайн персонажей и разработал общую визуальную стилистику. Сообщается, что в ближайшее время Gate of Nightmares выйдет на стадию бета-тестирования в Японии.

Напомним, Хиро Машима наиболее известен как автор популярной манги Fairy Tail и её аниме-адаптации. Сейчас он работает над мангой Edens Zero.

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