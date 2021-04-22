Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM В Ленинградскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» от Научного центра имени М. П. Чумакова РАН в количестве 1560 комплектов. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

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Вакцина содержит обезвреженный цельный коронавирус. Как и «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», вакцинация с помощью третьей отечественной вакцины проводится в два этапа, в данном случае — с интервалом в две недели. Иммунитет формируется через две недели после второй вакцинации.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комздрава, в подведомственные комитету медицинские организации с начала массовой вакцинации поставлено 146 442 комплекта вакцины: 144 822 «Гам-Ковид-Вак», он же"Спутник V», и 1620 — «ЭпиВакКорона».

Всего привито в Ленобласти 120 628 человек, из них «Гам-Ковид-Вак» — 120 383 человек, и 245 человек — вакциной «ЭпиВакКорона». Среди вакцинированных — 4283 медицинских работника, 3619 работников образования, 1848 работников соцзащиты, 3226 сотрудника силовых структур.

«Полностью привиты 70 353 человека (58,3% от всех привитых), — уточнили в комздраве Ленобласти. — В предыдущие сутки привито 5 484 человека, в том числе 2738 человека закончили вакцинацию».

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