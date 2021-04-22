Москва, , 14:44 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий запрет интернет-лотерей и азартных игр, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Вводится ограничение переводов, а также трансграничных переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручениям физлиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр.

ФНС наделяется правом принимать решения, являющиеся основанием для включения доменных имён и указателей страниц сайтов, а также сетевых адресов в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, используемых физлицами для совершения действий по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в качестве оплаты за участие в азартной игре или лотерее через иностранных поставщиков платежных услуг, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в адрес нелегальных операторов азартных игр, либо в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в адрес нелегальных операторов лотерей и распространителей.

Вводится запрет для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, осуществлять соответствующие операции в случае нарушения законодательства РФ.

Отметим, что ФНС уже имеет право блокировать сайты с нелегальными казино и лотереями. Доступ ограничен более чем к 120 тыс. нелегальных ресурсов.

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