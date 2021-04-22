Кемерово, , 14:44 — REGNUM В Кемеровской области прививку от коронавируса поставили уже более 165 тысяч человек. об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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«В Кузбассе в вакцинации уже поучаствовали 165 834 человека, или 14% населения. Из них 75 366 человек — граждане старше 60 лет. Ежедневно прививаются около четырёх тысяч граждан, — уточнил Цивилёв. — Наша задача — сделать вакцинацию против коронавируса максимально доступной для людей».

На территории региона работают 129 стационарных и 50 мобильных прививочных пунктов. Также открыты дополнительные точки вакцинации в крупных торговых центрах Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Белова.

По данным министерства здравоохранения Кузбасса, в регион поступило 218 474 дозы противокоронавирусной вакцины.