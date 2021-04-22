Красноярск, , 14:43 — REGNUM В Красноярске суд смягчил приговор Артёму Загребельному, распылившему газовый баллончик в сотрудников ФСБ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Краевой суд 22 апреля по апелляционной жалобе адвоката начал рассматривать дело Артема Загребельного. Он был осуждён Свердловским районным судом Красноярска по ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

22 октября 2020 года суд первой инстанции признал Загребельного виновным. По данным суда, он распылил в лица сотрудников ФСБ перцовый баллончик. Это произошло во время оперативного мероприятия в связи с подозрением в совершении преступления по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремизму в интернете»).

Районный суд приговорил Загребельного к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат и осужденный не согласились с этим решением. Они утверждали, что мужчина не знал, в кого распылил газовый баллончик, так как сотрудники ФСБ ему не представились. Также, по словам защитников, он совершил одно преступление, а не два.

Загребельный попытался загладить вину перед потерпевшими, отправив им деньги почтой. Ранее красноярец не привлекался к уголовной и административной ответственности.

Краевой суд 22 апреля принял во внимание смягчающие обстоятельства и согласился с мнением адвоката и прокурора, что совершенные действия следует квалифицировать как одно преступление.

Краевой суд изменил приговор, назначив Загребельному наказание в виде трёх лет десяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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