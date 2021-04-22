Москва, , 14:48 — REGNUM Певица Катя Лель в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала о теориях заговора и пришествии инопланетян на Землю. Выпуск опубликован 22 апреля на канале Super.

Катя Лель рассказала ведущей проекта Алене Жигаловой про рептилоидов и их план чипирования людей для управления человеческим разумом. Также певица заявила, что знает своё воплощение в прошлой жизни:«Я была дочерью Рамзеса II».

Ранее Катя Лель опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео со светящейся точкой в небе. Певица уверяла подписчиков, что это НЛО в центре Москвы.

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