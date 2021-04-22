Минск, , 14:42 — REGNUM Жителям нескольких районов Минска настоятельно не рекомендуют пить воду из-под крана. В столице Белоруссии снова произошла крупная авария. Водоснабжение мегаполиса ограничено.

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Авария произошла в ночь на 22 апреля из-за повреждения водопровода на стройплощадке по улице Уборевича. Вследствие этого было нарушено водоснабжение в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах Минска, а также в пригородном посёлке Гатово.

Водоснабжение в пострадавших районах осуществляют коммунальные службы Водовозы бесплатно раздают воду — даже лучшего качества, чем была в водопроводе до аварии.

Напомним, несколько крупных аварий с водоснабжением Минска было отмечено в прошлом 2020 году: в июне водопровод засорили реагентами сами коммунальщики, а в ноябре без центрального водоснабжения оказался минский микрорайон Новая Боровая, где проживает особенно много оппозиционеров.

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