Кишинёв, , 14:50 — REGNUM Более половины жителей Молдавии в качестве доходов имеют только переводы от родственников из-за рубежа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованного 21 апреля некоммерческой организацией «Международный республиканский институт» (IRI).

Согласно данным исследования, 53% опрошенных заявили, что полностью зависят от денег, пересылаемых из-за границы. Еще 7% сказали, что переводы от родственников составляют от 91% до 100% от их доходов.

Только 8% респондентов заявили, что объем денежных переводов в их доходах составляют менее 10%.

Опрос проводился с 9 февраля по 16 марта. Опросили 2001 жителя Молдавии. Погрешность оценивается на уровне 2,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство жителей Молдавии недовольны курсом страны – опрос