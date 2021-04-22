Париж, , 14:44 — REGNUM Новая торговая марка будущих электрических машин концерна Renault будет называться E-TECH. Об этом сообщается на сайте компании.

«Со второго квартала Renault предложит три новых гибридных и подключаемых гибридных автомобиля E-TECH», — говорится в сообщении.

Под названием E-TECH будут производиться автомобили с тремя уровнями электрификации: Electric (полностью электрические автомобили), Plug-in Hybrid (подзаряжаемые гибриды), Hybrid (гибридные автомобили).

Модели E-TECH получат инновационную трансмиссию с зубчатой муфтой без сцепления и синхронизаторов. Данная коробка передач появилась в 2014 году, когда в регламенте «Формулы-1» появилось требование использовать новые гибридные моторы V6. Для этого «движка» инженеры Renault F1 создали соответствующую трансмиссию.

Позже эта коробка перекочевала в городские гибридные автомобили. Однако в «гражданских» гибридах коробка передач переключается более плавно благодаря дополнительному электромотору.

Ранее компания Renault представила пассажирскую версию Express. Она представляет из себя модернизированный легкий коммерческий автомобиль Dokker, выполненный в стиле «каблучок». Длина модели составляет 4394 мм, а объём багажного отделения равен 800 л.

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