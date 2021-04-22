Москва, , 14:46 — REGNUM Увеличение заимствований Соединёнными Штатами на внешних рынках может привести данную страну к квазидефолту. Такое мнение 22 апреля высказал российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.

«Очередной пакет мер стимулирования экономики США на подходе. Цена вопроса на этот раз — более 1 триллиона долларов США. Откуда (американский президент Джо) Байден собирается брать столько денег — непонятно», — говорится в его сообщении.

Также предприниматель отметил, что было бы лучше, если бы американская администрация взяла данные средства из бюджетов «политических авантюристов Госдепа и ястребов из Пентагона», однако на это не похоже, так как последние, по словам бизнесмена, при администрации Байдена чувствуют себя вполне комфортно.

«Видимо, опять в долг у всего мира планируют брать. А американский госдолг уверенно идёт к 30 триллионам! И сокращать его никто не планирует. Америка так может доиграться и до квазидефолта», — предупредил Дерипаска.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля администрация президента США Джо Байдена, пытаясь доказать необходимость инфраструктурного плана на $2,3 трлн, предложенного лидером страны, опубликовала доклад, где подробно описывается, в каком состоянии находятся дороги, мосты и электросистемы в каждом штате.