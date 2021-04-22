Магнитогорск, Челябинская область, , 14:38 — REGNUM Вратарь магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Василий Кошечкин хочет продолжить карьеру. Об этом 22 апреля сообщил вице-президент клуба Сергей Ласьков.

«Мы видим, что Вася продолжает работать в спортивном зале. Я понимаю, что у него есть желание, что он хотел бы продолжить играть», — цитирует Кошечкина ТАСС.

Он добавил, что клуб и игрок ведут переговоры, результат которых будет зависеть от количества иностранцев, поскольку в клубе есть вратарь-легионер.

Срок контракта 38-летнего голкипера истекает 30 апреля 2021 года. Кошечкин играет за «Металлург» с 2013 года. В составе команды он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).