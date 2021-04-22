Пенза, , 14:41 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 22 апреля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 66,15%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 854,8 тыс. пензенцев, осуществили свыше 911,8,9 тыс. исследований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За сутки инфекцию выявили у 94 пензенцев. Лидирует по числу заболевших Пенза — 27 человек. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 14 058 жителей, сняли с коронавирусного учета 110 539 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за все время наблюдения инфекцию, по данным на 22 апреля, зарегистрировали у 44 196 жителей. Выздоровели после болезни 41 555 пациентов, за сутки — 91 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 603 жителя, четверо — за последние 24 часа.

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