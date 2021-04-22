Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 16 летальных случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 21 апреля 2021 года в области зафиксировали 14 смертей от COVID-19, 20 апреля — 16 летальных случаев.

Всего в регионе скончалось от данной инфекции уже 2992 человека. В России погибли уже 107 103 человека, заболевших COVID-19, с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 85, 2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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