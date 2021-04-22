Москва, , 14:38 — REGNUM Срок рассмотрения заявок на получение льготных займов в Московском фонде поддержки промышленности будет сокращен. Об этом 22 апреля заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Подобного результата удастся добиться за счет заключения двустороннего соглашения между фондом и Сбером, которое упростит предоставление продуктов Фонда клиентам московского банка, сократит срок рассмотрения заявок на получение помощи и снизит число необходимых для этого документов.

«Соглашение позволит сделать финансовую помощь промышленникам максимально доступной и оперативной. Оно избавит клиентов Фонда от необходимости собирать и предоставлять значительную часть документов, которая сейчас требуется для выдачи займа. Это позволит сократить срок рассмотрения заявок. Производители могут получить заем в Фонде на сумму от 10 до 300 млн рублей, по ставке от 2 до 4%», — уточнил вице-мэр.

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