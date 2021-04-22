Пекин, , 14:36 — REGNUM В Сети появилась новая запись геймплея игры Genshin Impact с консоли PlayStation 5. Её опубликовали на официальном YouTube-канале компании PlayStation.

В ролике показано исследование мира Genshin Impact и сражения с врагами. Сообщается, что в версии для PS5 будет улучшенная графика и полная поддержка функций контроллера DualSense.

Напомним, Genshin Impact — это приключенческая ролевая игра, разработанная китайской студией miHoYo Limited. Её релиз на PC, PS4, iOS и Android состоялся в сентябре 2020 года.

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