Атырау, Казахстан, , 14:35 — REGNUM Канализационно-очистные сооружения в Атырау поручил построить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 апреля на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

Глава государства дал соответствующее поручение правительству Казахстана, региональным властям и руководству фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Очистные сооружения поручено построить до 2023 года.

Токаев отметил необходимость надежного электроснабжения Атырауской области. Он добавил, что уже разрабатывается схема усиления связи электрических сетей на западе Казахстана с единой энергосистемой.

Напомним, в январе 2021 года сбой в системе электроснабжения Атырауской области Казахстан привел к остановке нефтеперерабатывающего завода, что повлияло на ухудшение ситуации на рынке нефтепродуктов.

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