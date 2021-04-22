Джакарта, 22 апреля 2021, 14:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил командующему ВС страны Хади Тьяхджанто бросить все силы на поиски подводной лодки Nanggala-402 и спасение 53 человек на борту затонувшего судна, сообщает CNN Indonesia.
«Главный приоритет — это безопасность 53 членов экипажа», — заявил глава государства.
Джоко Видодо выразил сочувствие семьям граждан, застрявших на борту затонувшей подводной лодки.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии заявил, что продолжит модернизацию вооруженных сил по трем направлениям, а именно армия, военно-воздушных силы и военно-морской флот.
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