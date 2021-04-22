Уфа, 22 апреля 2021, 14:42 — REGNUM Государственное собрание Башкирии направило в Государственную думу РФ законопроект об обязательном чипировании собак и кошек. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.
Отмечается, что целью данного законопроекта является контроль за увеличением количества безнадзорных кошек и собак.
Председатель госсобрания Константин Толкачев отметил, что чипирование будет способствовать решению нескольких проблем: поможет владельцу быстрее отыскать потерявшегося питомца, поможет привлечь к ответственности владельца, выбросившего животное на улицу, решит проблему установления хозяина собаки, напавшей на человека.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Бурятии намерены ввести обязательное чипирование домашних животных, а законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации собак и кошек.
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