Уфа, , 14:42 — REGNUM Государственное собрание Башкирии направило в Государственную думу РФ законопроект об обязательном чипировании собак и кошек. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

«Сегодня на пленарном заседании Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан депутаты приняли решение внести в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что целью данного законопроекта является контроль за увеличением количества безнадзорных кошек и собак.

Председатель госсобрания Константин Толкачев отметил, что чипирование будет способствовать решению нескольких проблем: поможет владельцу быстрее отыскать потерявшегося питомца, поможет привлечь к ответственности владельца, выбросившего животное на улицу, решит проблему установления хозяина собаки, напавшей на человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Бурятии намерены ввести обязательное чипирование домашних животных, а законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации собак и кошек.

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