Соледар, ДНР, , 14:36 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из гранатомётов АГС, РПГ и СПГ посёлок шахты «Трудовская» на окраине Донецка. Об этом сообщили 22 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В результате обстрела ранение получил мирный житель 1961 года рождения, который находился во дворе собственного дома по адресу ул. Республиканская, 2», — сказано в сообщении.

Потерпевший госпитализирован. У него диагностирован открытый перелом теменной кости слева с повреждением наружной костной пластинки. Медики борются за жизнь мужчины, чьё состояние оценивается как тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов и минирования территории ДНР украинскими силовиками.

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