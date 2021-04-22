Соледар, ДНР, 22 апреля 2021, 14:36 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из гранатомётов АГС, РПГ и СПГ посёлок шахты «Трудовская» на окраине Донецка. Об этом сообщили 22 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Потерпевший госпитализирован. У него диагностирован открытый перелом теменной кости слева с повреждением наружной костной пластинки. Медики борются за жизнь мужчины, чьё состояние оценивается как тяжёлое.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов и минирования территории ДНР украинскими силовиками.
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