Саратов, , 14:40 — REGNUM В Саратовской области на сегодняшний день за период 2020—2021 годов постковидную медицинскую реабилитацию прошли около 1,5 тыс. жителей. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Реабилитация организована без ограничений по возрасту в круглосуточных отделениях Саратовской городской клинической больнице №10, санатория «Октябрьское ущелье», областного клинического госпиталя для ветеранов войн, санаторяй «Светлана» и на базе дневных стационаров Саратовских городских клинических больниц №8 и №10.

Помимо этого, для лечения сопутствующих заболеваний после выписки из стационара из-за перенесенного коронавируса есть возможность госпитализации пациентов, в том числе старше 65 лет, в областной клинический госпиталь для ветеранов войн и в городскую клиническую больницу №5.

Пациенты, имеющие постковидные симптомы (одышка, утомляемость) и не нуждающиеся в реабилитации, могут получить массаж, физиотерапевтическое лечение, лечебную гимнастику в поликлиниках по месту жительства.

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ИА REGNUM напоминает, реабилитация граждан, переболевшихCOVID-19, профилактика и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкозаболеваниями являются критически важными направлениями, отметил губернатор ПриамурьяВасилий Орлов, комментируя послание президента РФВладимира ПутинаФедеральному собранию.

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