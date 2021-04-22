Чебоксары, , 14:30 — REGNUM В Чебоксарах возбудили уголовное дело по факту аварии с участием «Порше» и «Рено», в которой один человек погиб и двое пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Авария произошла вечером 21 апреля на Западном подъезде к Чебоксарам. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Порше Кайен» при повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся иномаркой «Рено Дастер». В результате ДТП на месте происшествия скончался 58-летний чебоксарец, управлявший автомобилем «Рено».

В салоне «Порше» находились три человека, двое госпитализированы: правоохранители отмечают, что все они отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В министерстве отмечают, что один из них, владелец иномарки, в 2020 году 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В МВД по Чувашии устанавливают, что кто именно управлял «Порше» в момент происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении тракториста, которого подозревают в повреждении пяти транспортных средств. По версии полиции, фигурант уголовного дела на момент происшествия был пьян.

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