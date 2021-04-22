Симферополь, , 14:29 — REGNUM Проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены, соответствующее решение 22 апреля принял министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, все цели внезапной проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.

«В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в Крыму об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полигоне Опук в Крыму прошли межвидовые учения Вооруженных сил РФ, в которых было задействовано свыше 10 тыс. военнослужащих.

В учениях также приняли участие свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. В ходе маневров были отработаны ракетно-авиационные удары и их отражение, применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также борьба с ними средствами войсковой и корабельной ПВО.

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