Кемерово, , 14:27 — REGNUM Озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию меры обеспечат поддержку страны сейчас, в такое ответственное время. Так считает председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

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«С одной стороны — неопределенности от коронавируса нет и нужно восстанавливаться, а с другой стороны — опасность еще не миновала, — прокомментировал послание Петров. — Стране нужна сплочённость как никогда! При этом руководство страны, как мы услышали в ходе выступления Владимира Владимировича, несмотря ни на какие трудности, закладывает прочный фундамент в развитие страны, в регионы! Для нас, для Кузбасса, очень важно, что президент обратил внимание на Шерегеш, наш туристический потенциал. Президентом была дана чёткая установка работы всех органов власти всех уровней на будущее. Мы, депутатский корпус парламента Кузбасса, будем законодательно обеспечивать на все 100% все положения сегодняшнего послания!»

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2021 года обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию.