Кэри, США, , 14:27 — REGNUM Разработчики Fortnite превратили старую игровую карту в костюм для персонажа. Об этом 22 апреля сообщает издание Eurogamer.

В виртуальном магазине Fortnite появился облик персонажа под названием ECO. Его костюм состоит из элементов, которые являются отображением различных локаций из старой игровой карты: от Брошенных Башен до Подлого Пруда.

Напомним, что старая игровая карта Fortnite была уничтожена в конце первой сюжетной главы. Начиная со второй главы геймеры участвуют в матчах на совершенно новых локациях.

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