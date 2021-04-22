22 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Борьба с организованной преступностью на Балканах в действительности подразумевает репрессии против одних преступных группировок и возвышение других. И первые, и вторые, как правило, имеют тесные связи с властями и силовыми структурами.

Татьяна Стоянович, , 16:14 — REGNUM Когда тема борьбы против криминала и коррупции в Сербии уже стала исчезать с первых страниц местных газет, на телеканале Nova S в популярной передаче «Впечатления недели» 18 апреля бывший сотрудник МВД Милан Думанович озвучил новые данные о связях высших государственных чиновников с организованной преступностью. Так, по словам Думановича, главный фигурант дела, связанного с прослушиванием телефонных разговоров президента Сербии Александра Вучича, бывшая сотрудница МВД Дияна Хркалович заняла высокую должность в этом ведомстве благодаря ходатайству самого президента, а не бывшего министра внутренних дел и действующего министра обороны Небойши Стефановича. Думанович также обвинил руководство правящей Сербской прогрессивной партии в том, что оно вместе с Агентством безопасности и информации «делило деньги от торговли наркотиков». После передачи Агентство безопасности и информации подало иск против Думановича из-за «распространения паники среди населения страны».

Флаг Сербии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Чем закончится война против сербской мафии и при чем тут прослушивание телефонных разговоров самого президента Сербии, ИА REGNUM рассказали сербские эксперты.

По словам ассистента кафедры сравнительной политологии ФГСН РУДН Александра Джокича, все балканские режимы периодически вступают в два вида войн — войну против мафии и войну против олигархов. Но по неписаному правилу эти крестовые походы в лучшем случае заканчиваются арестами лидеров одного клана мафии или одинокого олигарха, продолжил эксперт.

Небойша Стефанович Medija centar Beograd

«Система остается прежней, потому что она является частью общей криминальной структуры на европейском континенте, то есть балканская мафия неразрывно связана с такими же организациями на западе Европы. Так как торговля наркотиками, краденными машинами и людьми (каналы нелегальной миграции и проституции) приносит огромную прибыль, логично, что политики, чиновники, а также сотрудники органов безопасности из разных стран участвуют в этом бизнесе», — рассказал Джокич.

Политолог напомнил, что многие, в том числе западные СМИ и НГО, утверждают, что режим Мило Джукановича в Черногории держится именно благодаря связям с миром организованной преступности.

«Если наркотики привозят в порты Черногории из Латинской Америки, а иногда через Валенсию в Испании и островное государство Мальта, тогда они должны быть куда-то вывезены — наркотики не остаются в Черногории. Они не вывозятся через Хорватию, потому что в этом случае они бы были напрямую экспортированы в хорватские порты. Остаются пути через Боснию и Герцеговину и Сербию (включая территорию Косово). Мы говорим об установившихся еще с 90-х годов путях наркотрафика», — предположил эксперт.

Оружие, изъятое у преступников. Сербия Mup.gov.rs

Он добавил, что ни один режим в Белграде или Подгорице не закрыл эти пути, и это достаточно говорит о том, кто их поддерживает и кому это выгодно.

Александр Джокич. «В этом смысле война против мафии на Балканах всегда заканчивается поражением одной группировки и продвижением других. Это только маркетинг».

Что конкретно касается скандала со слежкой за президентом Сербии, эксперт допустил, что он может быть связан с войной против определенного мафиозного клана, а также с разборками внутри самой правящей структуры.

«Чаще всего называют конфликт между президентом Вучичем и бывшим министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем, чей покойный отец был замешан в скандале вокруг незаконной торговли оружием, которое использовала украинская армия в Донбассе и саудовская коалиция в Йемене. Если сам Стефанович был каким-то образом втянут в дела организованной преступности, и именно через клан Велько Беливука, а также в другие аферы, которые сделали его слишком влиятельным в рамках правящей Сербской прогрессивной партии, кажется закономерным связать эти два процесса — войну против мафии и слежку за президентом, о которой министр внутренних дел не мог не знать», — допустил политолог.

Джокич также напомнил о том, что сербское общество только сейчас, спустя три года, узнало о гибели при подозрительных обстоятельствах Владимира Цвияна, близкого сотрудника как предыдущего президента Бориса Тадича, так и теперешней администрации Александра Вучича.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Ни одно СМИ в Сербии, включая те, которыми владеют американские компании, часто подвергающие критике президента Сербии, не опубликовали ни одного материала о гибели достаточно известного сербского политика. О Цвияне также ходили слухи, что он представляет круги власти в мире организованной преступности. В итоге все эти нарративы — мафия, слежка, разборки внутри Сербской прогрессивной партии и попытки скрыть гибель Цвияна — снова слились в новом потоке обвинений оппозиции со стороны власти в том, что они олигархи с тайными банковскими счетами на Маврикии», — подытожил Александр Джокич.

Директор Центра стратегических исследовании (Белград) Драгана Трифкович считает, что борьба против криминала и коррупции как в Сербии, так и на Балканах в целом связана с некоторыми международными политическими кругами.

«Борьба, которая в данный момент ведется на Балканах, является продолжением волны арестов крупных наркоторговцев и изъятия большого количества наркотиков, которые на Балканы поступали из Южной Америки. В этой международной цепи наркоторговли участвовали и лица с Балкан», — пояснила она.

По словам эксперта, главные конфликтующие преступные группировки в Сербии и Черногории — это так называемые Шкалярский и Кавачский кланы. Это влиятельные, враждующие между собой звенья цепи наркоторговли, отметила она.

«Про эти два клана говорят, что они были связаны с властями — для организованной преступности это характерное явление. Организованная преступность, чтобы выжить, должна опираться на определенные структуры, близкие к власти. В Сербии и Черногории эта проблема существует уже ряд лет. В отношении президента Черногории Мило Джукановича, например, ранее велось международное расследование на предмет его связей с организованной преступностью, но оно закончилось своего рода секретной политической сделкой с влиятельными государствами Запада», — рассказала Трифкович.

Мило Джуканович Predsjednik.me

Конфликт между шкалярской и кавачской группами отразился на всём балканском регионе — оба этих клана, например, вели свои разборки в основном на территории Сербии, продолжила эксперт.

«Существуют предположения, согласно которым эти группы поддерживали прямые связи со структурами безопасности страны, которые им обеспечивали логистическую поддержку и своего рода защиту. Когда клубок преступлений стал разматываться, произошел конфликт между разными течениями в правящей Сербской прогрессивной партии, вернее, между президентом Вучичем и бывшим министром внутренних дел и действующим главой минобороны Небойшей Стефановичем», — сказала Трифкович.

Эксперт отметила, что, по некоторым данным, Дияна Хркалович поддерживала связи с преступными группировками, включая Кавачский клан, а также с ассоциациями футбольных болельщиков в Сербии.

Фанаты белградского «Партизана» (сс) Grobar

«Президента Вучича и министра Стефановича связывает скандал вокруг нелегальной торговли оружием. Эта торговля совершалась через компанию, которую формально возглавлял отец министра Стефановича. После того как эта афера просочилась в прессу, Александр Вучич дистанцировался от Стефановича, который до этого был одним из самых близких его соратников. Внутренний конфликт в Сербской прогрессивной партии дополнительно обострился после того, как Стефанович встретился в США с руководителями американских спецслужб», — пояснила Трифкович.

Она также напомнила, что одним из главных преступников, арестованных в ходе спецоперации полиции, является Велько Беливук — человек из окружения президента Сербии, которому ранее была доверена задача «усмирить» группу болельщиков футбольной команды «Партизан», скандирующих с трибун лозунги против Александра Вучича.

Драгана Трифкович «Поэтому разговоры о какой-то попытке госпереворота звучат немного наивно. Получается, что структуры, близкие к президенту Сербии, которые были задействованы для того, чтобы утихомирить противников режима, одновременно готовили переворот против этого же режима».

Что касается прослушивания президента, некоторые бывшие сотрудники служб безопасности заявляют о том, что были записаны те разговоры президента, которые он вел с лицами, чьи номера телефона находились на мониторинге у полиции, продолжила Трифкович.

Сербские силовики Predsednik.rs

«Поэтому я сомневаюсь, что Небойша Стефанович и Дияна Хркалович будут привлечены к ответственности. В их руках несомненно много вещественных доказательств, и это главная проблема для властей, так как они раскрывают связь организованной преступности и режима. Я считаю, что сербские органы могут довести расследование до конца только под внешним давлением, что в настоящее время и происходит — вспомним, что ЕС потребовал раскрыть многие аферы в Сербии, включая «Йованицу» (Йованица — плантация в Сербии, на которой выращивались большие объёмы марихуаны — ИА REGNUM). В противном случае они останутся нерасследованными, так как власти не заинтересованы в том, чтобы раскрыть свою роль в них», — полагает эксперт.

При этом Трифкович считает, что положение самого президента Вучича весьма уязвимо.

«Борьба против криминала и коррупции все время ведет к связям преступного мира и государственных структур. Большая проблема в том, что это напрямую касается и военной сферы, и сферы безопасности, так как некоторые из фигурантов этих афер как раз приходят из силовых ведомств», — подытожила Драгана Трифкович.