Москва, , 14:27 — REGNUM МВД запретило въезд в Россию 122 иностранцам, принимавшим участие в незаконных акциях. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко на заседании столичной Общественной палаты.

Сергиенко рассказал, что решения приняли в территориальных подразделениях по вопросам миграции по п. 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ №114 «О порядке въезда, выезда». При этом запрет будет действовать в течение 40 лет, уточняет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергиенко привёл данные по количеству мигрантов, которые находятся в Москве, отметив снижение по сравнению с 2020 годом.

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