Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM Власти Казахстана планируют модернизировать водопровод Астрахань — Мангышлак. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития социально-экономического развития Атырауской области.

Глава государства отметил, что изношенность магистрального водопровода протяженностью 1 тыс. км достигла 80%. Это может привести к сбоям в подаче воды в Атырауской и Мангистауской областях, отметил Токаев.

«Пришло время решить данный застарелый вопрос», — сказал казахстанский лидер. Он поручил правительству Казахстана и фонду «Самрук-Казына» обеспечить реконструкцию водопровода.

Глава государства также поручил полностью решить вопрос с обеспечение населения Атырауской области питьевой водой.