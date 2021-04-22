Нур-Султан, 22 апреля 2021, 14:26 — REGNUM Власти Казахстана планируют модернизировать водопровод Астрахань — Мангышлак. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития социально-экономического развития Атырауской области.
Глава государства отметил, что изношенность магистрального водопровода протяженностью 1 тыс. км достигла 80%. Это может привести к сбоям в подаче воды в Атырауской и Мангистауской областях, отметил Токаев.
«Пришло время решить данный застарелый вопрос», — сказал казахстанский лидер. Он поручил правительству Казахстана и фонду «Самрук-Казына» обеспечить реконструкцию водопровода.
Глава государства также поручил полностью решить вопрос с обеспечение населения Атырауской области питьевой водой.