Москва, , 14:26 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий получение виз для желающих посетить Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Упрощается порядок оформления виз для иностранных граждан, следующих в Российскую Федерацию с туристическими целями. Оформить туристическую визу будет возможно на основании подтверждения о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц.

Сейчас обыкновенная туристическая виза выдается иностранному гражданину при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

Одновременно увеличивается срок действия обыкновенной туристической визы до шести месяцев.

Сейчас обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев.

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